Schotse Hooglander geboren op Eiland van Brienenoord

Met video Sport­school aan de Coolsingel ontruimd na grote brand in sauna, zeker 40 sporters op straat

Sportschool TrainMore aan de Coolsingel in Rotterdam-Centrum is dinsdagavond ontruimd, vanwege een grote brand. Het vuur woedde in de sauna van het complex. Zeker 40 mensen moesten daardoor het pand verlaten. Zij werden opgevangen in het stadhuis. Er raakte niemand gewond.

12:13