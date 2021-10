Schrijven we niet té veel over deze ene lokale politicus?

Peter Bos zit voor de Haagse Stadspartij in de gemeenteraad. Hij is een ervaren en actief raadslid, ook op Twitter. Begin deze maand schreef hij in een tweet: ‘De man heeft de pers aan z’n kont hangen’.

Die man is Richard de Mos, ex-wethouder en fractievoorzitter van de grootste fractie in Den Haag. Bos had in een halve week het aantal pagina’s en verhalen in onze kranten geteld waar De Mos in voorkwam. Dat was aanzienlijk, ik moet het toegeven: 4,5 in drie dagen. Al die verhalen stonden ook online. Een nieuwsverhaal, een reconstructie, een lang interview, gemaakt door collega Lex de Jonge. Dan heb je de verslaggeving van AD Haagsche Courant best aan je politieke kont hangen.

Rijksrecherche

Het was zomaar een losse, onschuldige opmerking, maar ik wil er best op reageren. Daar was in die week, zo vonden wij, alle aanleiding toe. Precies twee jaar daarvoor viel de rijksrecherche de woningen en werkruimtes van De Mos en zijn partijgenoot en collega-wethouder Rachid Guernaoui binnen. Dat zorgde voor een niet eerder vertoonde serie gebeurtenissen: wethouders werden verdacht, wethouders traden daarom af, college van B en W viel, stadsbestuur in diepe crisis. En dat in een periode waarin burgemeester Pauline Krikke voor haar ambtelijke leven vocht (zij trad een paar dagen later af via Instagram).

Zelf ben ik niet zo van verjaardagen die eigenlijk alleen interessant zijn voor journalisten. Zo van: dit gebeurde drie jaar geleden en dit zeven jaar. Maar dit donkere jubileum is na 24 maanden nog steeds actueel, vandaar al die verhalen en pagina’s. Er was zogezegd een journalistieke aanleiding en geen carte blanche voor Richard de Mos om zijn verkiezingscampagne te beginnen.

Wie de biografie van de politicus leest (Mijn verhaal) zal trouwens niet snel denken dat hij de redactie van AD Haagsche Courant als integraal onderdeel van zijn campagneteam beschouwt. Hij oordeelt vaak hard over ons en daar is hij uiteraard vrij in.

Wanneer rechtszaak?

Wat die zaak-De Mos zo nieuwswaardig en fascinerend maakt, is dat we twee jaar later zelfs nog geen datum voor een rechtszaak hebben gezien. De derde stad van het land werd in een bestuurlijke crisis geduwd, de carrières van twee wethouders knakten, beiden weten al een tijdje dat ze worden verdacht van strafbare zaken (lekken, corruptie, omkoping, meineed, deelname aan criminele organisaties), maar het oordeel van de rechter wordt zelfs over de komende gemeenteraadsverkiezingen (maart 2022) getild.

Dat is niet ongebruikelijk in een fraudeonderzoek, maar in dit (politieke) geval wel uiterst onwenselijk. Haagse kiezers weten niet of ze op een al dan niet corrupte partij stemmen. En wat te denken van de collegeonderhandelingen erna? Of aan een eventuele nieuwe benoeming van Richard de Mos als wethouder, terwijl aan die functie strenge eisen worden gesteld aan integriteit. ,,Het moet nu echt opschieten’’, verzuchtte burgemeester Jan van Zanen laatst. Maar hij heeft niets te zeggen over het Landelijk Parket.

Twijfel

In Den Haag merken onze verslaggevers dat de stemming langzaam omslaat. ‘Justitie zal wel genoeg hebben, anders zullen ze niet zo optreden’, luidde het eerst. Nu hoor je steeds vaker: ‘Ze zullen toch wel genoeg bewijs hebben als ze zo hard optreden?’ Daar klinkt de twijfel in door.

We gaan het zien en volgen, de komende maanden. De verkiezingen én de eventuele rechtszaak. Omdat dit om een ongekend fraude-onderzoek gaat, is het niet alleen Haags, maar ook landelijk nieuws. Daarom - en omdat zijn partij met negen (van de 45) zetels de grootste van de stad is - zal Richard de Mos ons nog wel een tijdje aan zijn kont hebben. En in zijn nek.