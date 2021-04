Schrijver Benny Lindelauf uit Rotterdam wint prijs voor mooiste kinderboek van het jaar

De jury spreekt van een gedurfd boek. ,,Een boek dat het grimmige niet schuwt, de lezer op een bloedstollende reis meeneemt en hem laat zien hoe groot en diep onze wereld kan zijn.” De jury zegt dat het boek ook het beste van de taal en het beeld in zich verenigt.



Het is niet de eerste keer dat Lindelauf, die werd geboren in Sittard, in de prijzen valt met zijn boeken. In 2011 won hij de Woutertje Pieterse Prijs ook al eens, destijds met het boek De Hemel van Heivisj. Daarnaast heeft hij twee keer de Gouden Zoen, een voormalige prijs voor het beste jeugdboek voor kinderen tussen de 12 en 15 jaar, gewonnen.