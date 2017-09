Schrik om man met Q-koorts

De schrik op het eiland ten zuiden van Rotterdam zit er flink in. De patiënt, Peter de Groot (61), woont uitgerekend aan de Blaaksedijk-Oost in Heinenoord, nabij de Mijnsheerenlandse geitenhouderij die flink wil uitbreiden. De Q-koorts zorgde bij hem voor wekenlange koorts, vermoeidheid en hoesten. De afgelopen tien jaar overleden er in ons land 74 mensen aan. ,,Ik ga niet met de beschuldigende vinger wijzen'', zegt De Groot, ,,want ik weet niet waar ik ben besmet.''



Het bericht komt bij wethouder Henk van Etten van Binnenmaas 'hard binnen'. ,,Ik ben geschrokken. Dat komt doordat er al onrust was over de mogelijke uitbreiding van de geitenhouderij'', zegt hij. ,,Het belangrijkste is nu dat de bron van de besmetting wordt gevonden. Ik ben ervan overtuigd dat de GGD dit onderzoek professioneel aanpakt.''



De GGD Rotterdam-Rijnmond maakt zich vooralsnog geen grote zorgen. Een woordvoerster laat weten dat dit in de Rotterdamse regio het eerste geval van Q-koorts is dit jaar. ,,Dat is geen ongewoon aantal.''



Maatregelen

Samen met de patiënt probeert de GGD te achterhalen wat de bron is van de besmetting. Mocht die worden gevonden, dan neemt de GGD maatregelen in samenspraak met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om verdere verspreiding van de bacterie te voorkomen. Volgens de GGD is het niet nodig de huisartsen te informeren.



De Groot is dankzij een speciale antibioticakuur aan de beterende hand, maar kampt nog wel met vermoeidheidsverschijnselen. Een longarts in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam ontdekte bijna twee weken geleden dat De Groot de ziekte had. De zelfstandig ondernemer kampte toen al ruim een maand met koortsaanvallen, vooral in de avonduren. Hij moet de bacterie, met een incubatietijd van vier tot zes weken, hebben opgelopen in mei of begin juni. ,,Dat is vrijwel zeker in de Hoeksche Waard gebeurd, want ik ben het eiland niet af geweest, op enkele korte bezoekjes aan Gouda en Reeuwijk na'', aldus De Groot.



Patiënten kunnen alleen zijn besmet door dieren. De Q-koorts-bacterie komt volgens het RIVM vooral in de lucht als niet ingeënte melkgeiten en melkschapen lammeren.



Charissa Verheij van Friesian Horse Stables, dat naast de fok van Friese paarden onlangs is begonnen met een geitenhouderij aan de provinciale weg in Mijnsheerenland, sluit uit dat de bacterie daarvan afkomstig is. ,,In de periode dat deze man besmet is geraakt, hadden wij nog geen geiten'', zegt zij. ,,De geiten zijn hier pas vanaf begin juli. Bovendien zijn er bij ons geen jonge geiten geboren en zijn alle dieren ingeënt tegen de ziekte.

Q-koorts wordt alleen nog veroorzaakt door particulieren met loslopende geitjes die niet zijn ingeënt.''



Naast Mijnsheerenland is er een geitenstal in Strijen en lopen er ook geitjes rond op bijvoorbeeld de kinderboerderij van het Recreatieoord Binnenmaas. Frans Jan Pieren, die met een petitie bijna 1.400 handtekeningen ophaalde tegen uitbreiding van de geitenstal, zegt 'waanzinnig geschrokken' te zijn dat een bewoner is getroffen door Q-koorts. ,,Iedereen zegt dat Q-koorts onder controle is, maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Als er een uitbraak is van Q-koorts bij een mega­geitenhouderij in de omgeving van woningen, kan dat heel groot worden.''



Schrikreactie

Ook Vereniging Dorp Mijnsheerenland, waarvan acteur en zanger Gerard Cox lid is, ziet vanwege de Q-koorts alle redenen om zich fel te blijven verzetten tegen uitbreiding van de geitenhouderij. ,,Dit leidt tot een enorme schrikreactie'', zegt voorzitter Jacques van Kerchove. ,,Waar komt de bacterie vandaan? Welke risico's lopen we? Geitenhouderijen vergroten ook de kans op andere longaandoeningen. Toch wordt de mest uitgereden tot dichtbij woningen en sportvelden. Dat kan echt niet.''



De Groot is vooral opgelucht dat de oorzaak van zijn gezondheidsproblemen is gevonden. Daar gingen tal van bezoeken aan de huisarts en het ziekenhuis aan vooraf. Ten onrechte werd hij eerst behandeld voor longontsteking. ,,De onwetendheid van artsen verbaast me. Dankzij de longarts in het Maasstad Ziekenhuis is uitgekomen dat ik Q-koorts heb. Voor die juiste diagnose ben ik hem heel dankbaar.''