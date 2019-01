Schutter die Feis doodschoot nog niet opgepakt

VIDEO/Update Flinke rook en roetschade bij kantoor­pand Blaak na kleine brand pizzeria

16:46 De brandweer is vanmiddag uitgerukt voor een brand bij restaurant Very Italian Pizza aan de Blaak in het centrum van Rotterdam. Vanwege een brand in een afvoerpijp ontstond in het bovengelegen kantoor flinke rookontwikkeling. Het pand moest ontruimd worden. Inmiddels is de brand meester.