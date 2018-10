Schutter liquidatiepoging vloog bij vlucht over motorkap auto

De man die woensdagochtend 17 oktober in Rotterdam-Kralingen de 64-jarige Moon Tong C. achter het stuur van zijn auto neerschoot, vloog bij een aanrijding op zijn vlucht over de motorkap van een auto. Volgens de politie moet de schutter door de klap gewond zijn geraakt.

Kort voor de aanrijding had de verdachte zijn helm al verloren. Hoe dat gebeurde is nog onduidelijk.

De schietpartij vond plaats op de kruising van de Willem Ruyslaan met de Oudedijk. Nadat de schutter van dichtbij een serie kogels op het slachtoffer had afgevuurd, vluchtte hij op zijn scooter via de Oudedijk richting de ‘s Gravenbocht. Ter hoogte van oogkliniek Visus nam de schutter de bocht in de weg op de verkeerde weghelft en werd geschept door een auto die linksaf de parkeerplaats van de kliniek op wilde rijden. Door de klap vloog de man via de motorkap door de lucht en leek na zijn val even versuft.

In het tv-pogrogramma Opsporing Verzocht zijn vanavond beelden, vastgelegd door een beveiligingscamera, van de aanrijding getoond. Daarop is te zien dat de man mogelijk zijn vuurwapen verloor en een stukje terugliep om het op te pakken. Twijfelend of hij zijn vlucht op de scooter wilde voortzetten, besloot hij uiteindelijk te voet verder te gaan.

Afgelopen vrijdag is in de omgeving van de plek van de aanrijding door de politie gezocht naar het wapen maar dat is niet gevonden. De politie heeft bekend gemaakt dat het slachtoffer nog altijd in kritieke toestand verkeert en vecht voor zijn leven.