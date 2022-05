Scooterbedrijf Felyx vertrekt uit Krimpen aan den IJssel na maand van brandstichtingen

Het deelscooterbedrijf Felyx stopt de dienstverlening in Krimpen aan den IJssel. In de afgelopen maand werden meerdere scooters van het bedrijf in brand gestoken.

De politie is inmiddels een onderzoek gestart, maar de onderneming heeft aangegeven te vertrekken, meldt de gemeente. ,,Wij hebben hier begrip voor en betreuren dat de incidenten tot deze situatie hebben geleid.’’

De afgelopen weken vonden meerdere incidenten plaats, waarbij deelscooters in brand zijn gestoken of vernield. ‘Wij keuren dit gedrag af. Brandstichting en vandalisme zijn strafbare feiten’, meldt de IJsselgemeente op Facebook. ‘De schade zorgt voor veel kosten bij de eigenaren en voor overlast in de openbare ruimte.’

Accustation

Deelscooters worden bij wijze van proef aangeboden in Krimpen. ‘Om zo bij te dragen aan duurzame mobiliteit’, luidt de uitleg. ‘De komende tijd wordt de pilot geëvalueerd.’ De gemeente blijft in gesprek met Felyx, in de hoop de samenwerking op termijn te kunnen herstellen.

Eind vorig jaar ging nog een accustation in buurgemeente Capelle aan den IJssel in vlammen op. Felyx was niet bereikbaar voor commentaar.

