Scooters en step in beslag genomen bij grote verkeerscontrole

Interview Edwin (55) nuchter ondanks voortduren­de dreiging: ‘Met kankerbe­strij­ding heb je garantie tot de deur’

In de strijd tegen prostaatkanker offerde Rotterdammer Edwin Boogaard zijn prostaat om het woekeringsproces van foute cellen te beëindigen. Toch twijfelt de voorzitter van voetbalvereniging Hellevoetsluis er niet aan dat vroeg of laat de ziekte ergens in zijn lichaam wel weer opduikt.

13 augustus