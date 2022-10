Scriptie legt problemen van Caribische studenten bloot: ‘We zijn Nederlands, maar kennen de weg niet’

Dioröna Spaans (25) kwam als 16-jarige naar Nederland en deze week is zij afgestudeerd met een prijswinnend onderzoek over de problemen waar Caribische jongeren tijdens hun studie in Nederland tegenaan lopen.

Waar liep je tegenaan?

,,Terwijl mijn studiegenoten in het weekend naar hun ouders gingen, zat ik alleen op mijn kamer. Ik voelde me vooral in de eerste jaren eenzaam en had heimwee. Ik kwam er tijdens m’n studie social work achter dat een andere studie beter bij mij aansloot. Ik besloot social work af te maken en die andere opleiding, juridische dienstverlening, daarna te doen. Ik moest dat zelf uitzoeken, terwijl je al heel veel moet uitzoeken. Omdat je je de Nederlandse nationaliteit hebt, wordt verwacht dat je de regels en de weg kent, maar veel caribische studenten weten bijvoorbeeld helemaal niet dat ze hier verplicht zijn een zorgverzekering af te sluiten. Daardoor kunnen zij in financiële problemen komen.’’

Waarom zou je eigenlijk in Nederland willen studeren?

,,Op Curacao, waar ik vandaan kom, zijn zo ver ik weet, twee hogescholen. De keuze uit opleidingen is niet zo breed. Het is een ongeschreven regel op het eiland dat jongeren voor hun studie naar het buitenland gaan. Naar omliggende landen in het Caribisch gebied of naar Nederland, omdat ze de taal spreken. Vaak blijkt die talenkennis niet zo goed als de opleiding van ze verwacht en komen jongeren ook in de problemen omdat ze zoveel spelfouten maken.’’

Gaat het om een grote groep?

,,Het onderzoek heb ik gedaan bij de Hogeschool InHolland en hier in Rotterdam gaat het om zeker 190 studenten. Waarschijnlijk zijn het er meer, want dat aantal is gebaseerd op de geboorteplaats; jongeren die in Nederland zijn geboren en Caribisch gebied zijn opgegroeid worden er niet meegeteld, terwijl dat er best wat zijn.’’

De scriptie is beoordeeld met een zeldzame 10 en een scriptieprijs. En nu?

,,Ik ben heel blij dat het niet bij papier blijft. In mijn scriptie doe ik een aantal aanbevelingen, van taallessen en workshops over de rechten en plichten tot sociale activiteiten en persoonlijke begeleiding voor de studenten. Dat mag ik nu werkelijkheid laten worden, want ik heb een aanstelling bij InHolland gekregen. Ik ben nu anderhalve maand bezig en deze week was bijvoorbeeld een taal-workshop. Ook komen we als community wekelijks bij elkaar om samen te studeren op school.’’

