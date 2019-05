Sein brandmeester voor brand in loods met autobanden

It’s a boy! Ikazia verwelkomt 1000ste baby van het jaar

20:01 Uitgerekend op de dag dat in het Verenigd Koninkrijk Meghan Markle beviel van een zoon is in het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam de 1000ste baby van het jaar geboren. Damian Wrona kwam enkele uren later ter wereld dan de spruit van het prinselijk paar, namelijk om 11.12 uur.