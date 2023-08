Seinstoring rondom Rotterdam Centraal voorbij, dienstregeling komt weer op gang

Twee dagen lang grasduinen in winkel vol vintage voetbal­shirtjes: ‘Op festivals is het wel echt een ding’

Hovik Hovhannisyan begon een paar jaar geleden samen met zijn jeugdvriend Luuk Jacobse uit het Zeeuwse Oostburg via Instagram te handelen in vintage voetbalshirts uit de jaren 80 en 90. Op 2 en 3 september opent hij samen met zijn jeugdvriend een pop-upwinkel in het Groothandelsgebouw naast Rotterdam Centraal. ,,We willen de mensen die onze shirts kopen ook wel eens zien.”