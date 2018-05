Seksshop Baly sluit na 50 jaar: ‘Vrouwen willen een geluidloze vibrator’

De Bakker nam de seksshop in 1991 over, toen nog gevestigd op de Dam. ,,In die tijd had ik soms wel honderd klanten per dag. Maar sinds we alles op internet kunnen vinden, heb ik mijn omzet enorm zien dalen. Daar komt bij dat ik aan mijn rug moet worden geopereerd’’, zegt hij wijzend op zijn kruk die ter ondersteuning dient. ,,Ik heb altijd gezegd: ik stop als ik het niet meer leuk vind, want zolang je werkt ga je niet dood, maar dat is dus niet het geval. Ik ben gedwongen deze keuze te maken.’’