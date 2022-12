Selina verklaarde tegen haar ex, maar leeft nu in angst na moordaanslag: ‘Zoveel ellende, voor wat?’

Het slachtoffer zit eind 2020 midden in de nacht met haar oma een sigaretje te roken op de bank in de huiskamer. Dan duikt een man op uit het donker en schiet twee keer door het raam van de huiskamer. Hij kijkt niet of er iemand binnen zit, zo zegt het Openbaar Ministerie (OM). Dus de schoten hadden dodelijk kunnen zijn. Poging moord dus .

Selina (23) zit in huiskamer als woning wordt beschoten: ‘Ik keek recht in het gezicht van de schutter’

Veroordeling voor verkracht zes slachtoffers

De Rotterdamse twijfelt niet wie de opdrachtgever van de aanslag is: Haar ex Omar B.. Die is door de Rotterdamse rechtbank veroordeeld tot zes jaar celstraf en tbs voor het verkrachten van zes vrouwen en jonge meisjes, mede door haar verklaring. Het hoger beroep loopt echter nog. ,,Hij heeft eerder gedreigd het huis van haar oma te beschieten of in brand te steken’’, zegt de officier van justitie donderdag bij de Rotterdamse rechtbank. ,,Zodat ze haar verklaring zou intrekken.’’