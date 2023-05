Serval na grote zoektocht in Hoogvliet gevangen, nog niet bekend of het dier kittens heeft

Capellena­ren bellen massaal naar de politie: ‘Er loopt een damhert door de wijk!’

Half Capelle aan den IJssel is in de ban van een loslopend damhert. De politie werd dit weekend overstelpt met telefoontjes van bezorgde burgers uit de wijk Middelwatering, waarbij vooral het noodnummer 112 werd benut. Een woordvoerster van het korps vraagt Capellenaren niet meer te bellen. ,,We zijn goed in boeven vangen, maar niet in herten jagen.’’