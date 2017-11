Serveerster (19) sticht brand in restaurant op tweede werkdag

Wat haar er toe beweegt om brandpasta over eierdozen en een theedoek te smeren om er vervolgens een aansteker bij te houden, wordt niet duidelijk tijdens de rechtszaak vandaag in de Rotterdamse rechtbank.

De jonge serveerster verklaart dat ze zich er niets van kan herinneren. Er is ook geen conflict met haar baas geweest. Op camerabeelden is te zien hoe ze tijdens haar dienst naar het magazijn loopt, met spullen in de weer is en de brand sticht.

Brandlucht

De kok ruikt al snel een brandlucht waardoor hij het op tijd kan blussen. B. staat ondertussen weer achter de bar van het restaurant alsof er niks aan de hand is. De aanklager noemt het zeer ernstig dat zij de levens van mensen in gevaar heeft gebracht. Er was personeel aan het werk, er zaten gasten in het restaurant en bovendien zit het restaurant in een winkelcentrum.