Sfeer slaat om bij de Kuip: supporters gooien met vuurwerk naar politie

updateDe politie moet momenteel ingrijpen tijdens een supportersactie bij de Kuip. Een paar honderd Feyenoordsupporters zijn vanmiddag naar de Kuip gekomen om het elftal in het lege stadion te steunen voor de wedstrijd tegen Pec Zwolle. Vlak voor de wedstrijd wordt er veel vuurwerk afgestoken. Als een groot deel is vertrokken, slaat de sfeer om.

Zodra een paar agenten op de supporters lijkt af te stappen die de weg naar de teststraat blokkeren, wordt met vuurwerk, dranghekken en blikjes richting de politie gegooid. Ook naar de busjes die daar staan. De sfeer is direct grimmig. De ME grijpt in en scheurt over de parkeerplaats waarna de supporters zich verspreiden. Groepjes supporters schieten alle kanten uit en komen tussen de bezoekers van de nabijgelegen teststraat, bioscoop en restaurants terecht.

Een moeder met twee kinderen die net uit de Pathé-bioscoop komt, schrikt als een fakkel in de richting van een politiebusje wordt gegooid, juist waar zij lopen. De deuren van het busje gaan snel open en de agenten brengen de drie naar hun auto.

Vrijdagmiddag deed De Noordzijde, de fanatieke tribune achter de goal waar ook vak S is, de oproep om het elftal te steunen. Dit was nog voor de rellen op de Coolsingel vrijdagavond, waarbij ook hooligans betrokken zouden zijn. Het gaf de aanmoedigingsactie nog een extra lading, bovenop de al roerige afgelopen maanden rond Feyenoord met bedreigingen, vandalisme en confrontaties met politie en tegenstanders.

Onvrede

,,De stadions zijn tot onvrede van iedere voetballiefhebber (tijdelijk) weer gesloten voor supporters’’, aldus de oproep op Instagram. ,,Dat kan en mag ons er niet van weerhouden om onze club te ondersteunen. Daarom willen we iedereen oproepen om aanstaande zondag naar het voorplein te komen om de spelers van buitenaf te ondersteunen. Als we hard genoeg zingen speelt het elftal zoals altijd weer met een Twaalfde Man! Wij regelen een oldskool radioverslag, dus de wedstrijd is ook te volgen.” Via een speaker konden supporters de wedstrijd horen.

Een dag eerder wisten supporters bij zowel AZ-NEC in Alkmaar als bij Heracles-Fortuna Sittard in Almelo het stadion binnen te dringen. Bij de eerste werd eerst buiten vuurwerk afgestoken. De supporters die binnenkwamen, gingen hier weer rap naar buiten. In Almelo werd vuurwerk op het veld gegooid. In mei drongen ook Feyenoord-supporters het stadion binnen. Mogelijk beschikten zij over een sleutel. Halverwege de wedstrijd wisten er tientallen binnen te komen. Vanwege de vele rook van fakkels werd het spel toen tijdelijk stilgelegd. De spelers applaudisseerden vanaf het veld naar de aanhang.

Hardere aanpak

Minister Ferd Grapperhaus maakte vrijdag, na overleg met de KNVB, directeuren van de clubs, burgemeesters, de politie en het Openbaar Ministerie (OM) bekend dat mensen die zich misdragen rond voetbalwedstrijden voortaan harder worden aangepakt.

Een van de gemaakte afspraken is dat supporters die zich schuldig maken aan de zwaarste categorie in het voetbalgeweld, voortaan via het strafrecht worden aangepakt. ,,In stadions horen alleen de echte supporters en is geen ruimte voor misdragingen. Daarom is een gerichte aanpak met lik-op-stuk nodig van drie verschillende groepen die de boel verzieken: de raddraaiers met spreekkoren en die met bier gooien, een opkomende groep relschoppers met meer gewelddadige jongeren en de categorie die zich schuldig maakt aan zwaar crimineel gedrag, extreem geweld en bijvoorbeeld bedreiging van Feyenoord-bestuurder Mark Koevermans’’, zei Grapperhaus. De minister sprak ook over lik-op-stuk voor de relschoppers op de Coolsingel, die de politie aanvielen.

