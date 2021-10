Sfeer slaat om bij woonprotest: politie houdt demonstranten tegen

Nog geen één Rotterdam­mer heeft een aanvraag gedaan voor een rookvrije speelplek in zijn buurt

15 oktober Duizend rookvrije speelplekken in Rotterdam, dat is het doel. Maar daar zit voorlopig nog helemaal geen schot in. De gemeente hoopte dat Rotterdammers de eerste stap zouden zetten, maar dat heeft nog niemand gedaan voor de speelplek in zijn buurt.