Sfeer slaat om na feestvreugde in centrum Rotterdam: ME grijpt in

In het centrum van Rotterdam vieren supporters van Marokkaanse afkomst groots feest. Auto's en scooters rijden toeterend rond en er wordt vuurwerk afgestoken. Marokko bereikte zaterdagavond als eerste Afrikaanse land ooit de halve finale na de overwinning op Portugal. Na een tijdje slaat de sfeer om en moet de ME alsnog ingrijpen.

Op de West-Kruiskade staat veel politie en worden charges uitgevoerd. Eerder op de avond hadden zich hier honderden feestgangers verzameld en werd veel vuurwerk afstoken. De politie vroeg de supporters om te vertrekken. De sfeer leek daarmee om te slaan. Met politiepaarden wordt de mensenmenigte uit elkaar gedreven.

Vanwege de massa kan het verkeer niet van de West-Kruiskade naar het Kruisplein en andersom. Mensen hangend filmend uit rijdende auto’s.

Volgens een woordvoerder van de politie zijn er enkele aanhoudingen verricht die ‘met het afsteken van vuurwerk te maken hebben’. ,,Verder is het druk maar beheersbaar in het centrum.’’ De politie heeft vanwege de grote hoeveelheid mensen het Kruisplein en Hofplein voor het verkeer afgesloten. Op de kruising van de 1e Middellandstraat en Henegouwerlaan is sprake van een verkeerschaos.

Houria is met haar zoontje en kennissen naar de West-Kruiskade gekomen om de zege te vieren. ,,Gisteren waren we verdrietig om Nederland maar nu zijn we superblij. Het is niet te beschrijven. Dit hadden we vooraf niet gedacht. Onze vreugde moet er gewoon uit.” De groep heeft wat jongere kinderen bij zich dus ze zijn op hun hoede voor de keiharde vuurwerkknallen die af en toe te horen zijn. ,,Dat hoeft voor ons allemaal niet.” Wordt Marokko nu wereldkampioen? ,,Jazeker!”, klinkt het vastbesloten.

Ook Zakaria en Amal zijn met dochter Nour even naar het Kruisplein gekomen om de overwinning te vieren. Zakaria: ,,We zijn heel blij. Dit is de eerste keer dat een Afrikaans land de halve finale van het WK haalt. We zijn tegen ongeregeldheden en hopen dat het hier gezellig blijft.”

Volledig scherm Amal en Nour © AD

Politiebureau

In totaal zijn dinsdag zeven supporters aangehouden in het centrum van Rotterdam voor ongeregeldheden na de overwinning van Marokko op Spanje. Deze verdachten moesten zich vanmiddag melden op het politiebureau in Rotterdam voorafgaand aan de wedstrijd Marokko-Portugal. Zes verdachten hebben hieraan gehoor gegeven. De zevende verdachte had zich ziek gemeld.

Volledig scherm Een groot wandelend Marokkaanse knuffelhart maakt de feestvreugde compleet. © MediaTV

Volledig scherm Houria en haar zoon vieren feest. © AD

Volledig scherm Er wordt veel vuurwerk afgestoken. © MediaTV

