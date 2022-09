Sharon Pieksma doet dansje op Burning Man en Jandino deelt zoet familiekiekje

Agenten vinden 50 kilo drugs na controle van auto

De politie heeft in totaal 50 kilo aan drugs in beslag genomen na een controle van een bestuurder in een voertuig en een doorzoeking in een woning aan de Socratesstraat in Rotterdam-Zuid. Een 22-jarige man uit Berkel en Rodenrijs is aangehouden.

