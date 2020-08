Sharon Pieksma na haar jaar als Miss Nederland: ‘De wereld was nog niet klaar voor mijn verhaal’

Poseren in weer en wind? Sharon Pieksma doet het, voor deze krant, en zonder mopperen bovendien. Klagen zit niet in haar karakter, blijkt snel, als de fotograaf rondjes om haar heen draait en tientallen foto’s schiet. Het waait stevig en het kan elk moment stevig gaan regenen, maar Pieksma laat zich niet kennen. Ze neemt de poses aan waar de fotograaf om vraagt en komt zelf óók met allerlei suggesties. De enkele passant in deze gure zomerkou kijkt er raar van op. Tevreden neemt de fotograaf even later afscheid. Hij had zich op het ergste voorbereid. ,,Maar dit was top,’’ zegt hij tevreden. ,,Nee joh,’’ zegt Miss Nederland even later glimlachend in de verder uitgestorven strandtent aan de plas bij Nesselande. ,,Klagen zal ik niet snel doen. Je moet overal het positieve van in zien, toch? Negatieve gedachtes probeer ik uit te bannen. Dat heb ik mezelf aangeleerd.’’