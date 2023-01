Shirma Rouse heeft haar handen vol en nieuwe look voor Sarah van Soelen

Stylist Fred van Leer deelt een foto uit de oude doos. We kennen hem nu vooral met een onberispelijk kort kapsel. Een tijd geleden had hij nog lekker nonchalante krullen. ‘Long hair don't care’, schrijft hij erbij. Een van zijn volgers dacht even dat hij Roy Donders was.

Patricia Paay schoof donderdagavond aan als tafeldame bij HLF8. Een bijzondere ervaring volgens de diva, maar ze baalde wel een beetje van het slechte weer op de heen en terugweg. ‘Regen, regen en nog eens regen bah!’

Voor influencer Sarah van Soelen begint het nieuwe jaar met...een nieuwe coup! Ze showt haar donkere lokken in een bijpassend pakje op het wollige tapijt. Haar volgers waarderen de plaat. ‘Beeldig snoes!’

Shirma Rouse heeft haar handen vol aan haar twee nichtjes. Maar dat vindt de zangeres helemaal niet erg. 'Hun tante mogen zijn is een verrijking in mijn leven die niet te omschrijven of beschrijven is.’

De Rotterdamse countryzanger Mark Blomsteel timmert alweer een paar jaar aan de weg in Amerika. En met zijn succes. Zijn foto staat op een gigantisch billboard in Nashville en daar is Blomsteel duidelijk trots op.

Ook Paul de Leeuw denkt aan het milieu. Uit New York heeft hij een tas vol etenswaren meegenomen om die in Nederland alsnog op te eten. ‘Anders stond het maar te verpieteren in New York'.

De start van 2023 is ook voor fotomodel Sharon Pieksma een moment om terug te blikken. 2022 was een jaar vol muziek, fijne reizen, bijzondere mensen en natuur. Kortom, allemaal onvergetelijke momenten en daar is Pieksma heel erg dankbaar voor.

