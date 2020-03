Shoarmazaak in Capelle gedwongen gesloten door burgemeester, omdat zeven man aan de bar zaten te drinken

De kracht van krijt: waarom je juist nu op je stoep moet tekenen

9:03 Lieve hartjes, mooie teksten, gekke beesten. Overal op straat duiken nu de mooiste creaties op. Het lijkt wel of iedereen die even een frisse neus haalt – jong en oud – aan het stoepkrijten is geslagen. Niet zo gek, want wie krijt, die blijft. En dan vooral vrolijk. Even de sombere gedachten in de bovenkamer ‘on hold’. Doen dus, juist nu. Voor je oma, je buurtjes, de zorg, de politie, voor jezelf. Maar wel op gepaste afstand van elkaar hè?