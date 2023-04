Shoppen tussen de glijbanen: de XXL kledingruil in BlueCity is bijna terug

Patatje ver weg in de Holy: voor de snackbar moet je door werkzaamhe­den nu tien minuten omrijden

Wie een patatje bij snackbar ’t Zwaantje in de Holy wil scoren moet vanaf deze week een flink stuk omrijden. Dit omdat de Zwanensingel is afgesloten. Liefhebbers van een patatje met en een frikandel speciaal kunnen ’t Zwaantje nu alleen via de Zwaluwenlaan bereiken.