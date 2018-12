Sidar D. moet 11 jaar gevangenis in voor moord op rapper en vlogger Parsa Maboud

Tegen de 25-jarige Sidar D. werd begin deze maand een straf van 16 jaar geëist . Tijdens een pro-formazitting verklaarde verklaarde D. al dat hij de schutter was die Parsa in mei vorig jaar tijdens een barbecue om het leven bracht. De schutter gaf aan dat het slachtoffer hem al langere tijd ‘terroriseerde’. De advocaat van D. verklaarde de dood van Parsa als ‘pure zelfverdediging’.

Vlogger en rapper Parsa Maboud (artiestennaam Parsa010) zat op zondag 28 mei van het vorig jaar met vrienden te barbecueën aan de Paardenbloem in Rotterdam-Ommoord toen opeens een man met capuchon opdook en hem van dichtbij met drie kogels de dood injoeg. De schutter vluchtte na de schietpartij met een tweede verdachte in een auto, die kort daarna werd teruggevonden.

Drugsroof

Het motief voor de liquidatie zou een drugsroof zijn geweest. Onduidelijk is of D. zou zijn beroofd van een partij drugs, of dat hij in opdracht van een ander handelde. D. wilde tijdens een eerdere zitting zelf wat zeggen in de rechtbank, maar toen de nabestaanden van Maboud op de publieke tribune tumult maakten, slikte hij zijn woorden in.