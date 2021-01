Simone (21) en Martijn (25) waren stapelverliefd, aan hun verhaal kwam veel te vroeg een einde

Video Auto in lichter­laaie: al de derde autobrand in Capelle aan den IJssel dit jaar

15 januari Op de Kerklaan in Capelle aan den IJssel is vrijdagochtend rond vijf uur een auto volledig uitgebrand. Het is al de derde autobrand in de gemeente in dit kalenderjaar. De politie heeft de zaak in onderzoek en sluit brandstichting niet uit. Daarnaast onderzoekt de politie of er een verband is tussen de verschillende autobranden in Capelle.