Sinfonia op tournee door Colombia: ‘Rotterdams publiek is mooi, maar hier is het allemaal wat losser’

Het Sinfonia Rotterdam reist deze week door Colombia voor de eerste tournee sinds de coronacrisis. Het orkest geeft concerten in hoofdstad Bogota en de vijfde stad van het land, Bucaramanga. Een spannende trip, zeker gezien de politieke onrust die afgelopen tijd regelmatig in het Zuid-Amerikaanse land oplaaide. Dirigent Conrad van Alphen laat weten dat het vooralsnog gelukkig allemaal meevalt.

Hoe is het daar qua politieke spanningen?

„Alles is heel rustig. Ik merk er in ieder geval helemaal niets van. De verkiezingen zijn afgelopen weekend geweest, dat speelt misschien ook mee. We hebben hierover natuurlijk wel vooraf nauw contact gehad met de organisatie hoor. Maar het is rustig, we hebben mooi weer en iedereen is supervriendelijk.”

Hoe is het Colombiaanse publiek vergeleken met Rotterdam?

„Dat is wel wat anders ja. Het publiek is hier heel ‘levendig'. Ze reageren heel spontaan en springen meteen op als ze iets geweldig vinden. Rotterdams publiek is ook mooi hoor. Dat is heel trouw. Maar hier is het allemaal wat losser en heel energiek.”

Drie concerten in vier dagen, dat is intens.

„Het is pittig, maar we zijn professionals, het is gewoon gaan met die banaan. We zijn nu voor het eerste concert in Bucaramanga, die stad viert het 400-jarig bestaan. Dat is echt een hele happening. Het is vanavond al uitverkocht hoor ik net. Er komen ongeveer duizend man.”

Is er ook nog tijd voor toeristische uitstapjes?

„Niet veel. Dat komt ook omdat we tussen twee steden moeten reizen. Op dit moment is er wel even wat tijd. De musici zijn naar een markt waar veel leerproducten worden verkocht. Ik? Nee, ik ben de concerten aan het voorbereiden. We zijn het visitekaartje van Rotterdam en we willen het sowieso goed doen natuurlijk, dus ik zit met m'n neus in de boeken. Dat hoort ook bij m'n vak.”

