Single danser Noes (69) zoekt naar liefde op nationale tv: ‘Een gezin met twee mannen én een hond’

Terwijl het in Nederland 7 graden was, stapte Fiolet twee weken geleden voor het eerst in de jacuzzi in de enorme tuin van zijn bed and breakfast. De zon scheen krachtig in het Spaanse stadje Oliva en het was goed toeven met een vriendin die op bezoek was. En toen zij na veertig dagen vertrok, was het best weer lekker rustig. ,,Ik heb het heerlijk naar mijn zin alleen en mis niemand.”