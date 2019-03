‘Single Shot en ander gevaarlijk vuurwerk mag uit de schappen’

Basis­school tipt politie over geladen vuurwapen: moeder aangehou­den

12:23 Een Rotterdamse moeder is aangehouden nadat in haar woning een geladen vuurwapen is gevonden. Een basisschool in Zuidwijk had bij de politie melding gedaan dat één van de ouders van een leerling mogelijk een vuurwapen zou hebben. De wijkagent ging gelijk op onderzoek uit. Het wapen werd in de woning aangetroffen. Het kind is in veiligheid gesteld.