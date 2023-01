Sjoemelen met donaties werd als ‘normaal’ gezien: ‘De kerk krijgt geld, maar islamitische instellingen niet’

Snelheid op Hobo in Capelle omlaag, maar zorgen blijven: ‘Ze komen met een bloedvaart de kruising op’

De kruising tussen de Kapellekenslaan en de Hobo in Capelle-Schollevaar is berucht, onder fietsers én automobilisten. Eind vorig jaar nog kwam een 86-jarige fietser om het leven bij een aanrijding, wat de zorgen over de onoverzichtelijke oversteekplaats alleen maar groter maakte. ,,Het is doodeng hier.’’

20 januari