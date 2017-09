Sjorders spannen samen in de haven

Zij vergelijken hun werk met dat van de loodsen en de roeiers, die ook de enige aanbieders in de haven zijn. De sjorders maken de lading los en vast op de schepen, van stukgoed tot containers. De fusie is ingegeven door de veranderde markt in de containers. Die komen op steeds grotere schepen, die in handen zijn van steeds minder scheepvaartbedrijven. Door allianties tussen reders zijn er wereldwijd maar een handvol partijen. Een klant kwijtraken betekent nu meteen de helft van het sjorwerk verliezen, schetsen de twee ondernemers hun situatie. Vervat en Baks kondigen hun plannen aan in het magazine Mainport in een advertorial - een advertentie in de vorm van een redactioneel artikel. Als zij niet 'samenkruipen' wordt het chaos, zegt Vervat hierin. Door de fusie garanderen zij werkgelegenheid, stelt Baks, en voorkomen zij arbeidsonrust. De fusie heeft geen personele gevolgen, benadrukken beide ondernemers. De namen Matrans en ILS blijven ook gehandhaafd. ,,Er blijven dus twee merken in de sector'', zegt Erik Bouwens van Matrans.

Waakhond

Voor de fusie is geen toestemming van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) nodig, stellen Baks en Vervat. Deze concurrentiewaakhond heeft de haven juist extra op de korrel, omdat bedrijven het niet zo nauw nemen met de concurrentieregels. Maar de omzet van hun twee bedrijven is niet zo hoog dat een concentratiemelding bij de ACM vereist is, stellen de twee ondernemers.



Vakbond FNV Havens vindt de fusie 'prima', omdat de sjorbedrijven zich wapenen tegen de grote, steeds meer samenwerkende scheepvaartbedrijven, zegt vakbondsbestuurder Niek Stam. ,,Anders zouden de tarieven voor het sjorwerk nog verder onder druk komen.'' Belangrijk, zegt hij, want met het verhogen van de pensioenleeftijd lopen de sjorders meer risico op arbeidsongeschiktheid en dat moet ook bekostigd worden. Sjorwerk staat bekend als een van de zwaarste beroepen in de haven.



Volgens Vervat zullen de grote scheepvaartbedrijven de tarieven van de fusieonderneming vergelijken met die van sjorders in andere havens, waardoor het onmogelijk is om te veel voor het werk te vragen. ,,Die houden ons scherp. Wij dicteren de klanten niet, maar zij ons.''



Vervat en Gerard Baks zijn bekende havenondernemers. De eerste was Havenman van het Jaar 2001 en tussen 2006 en 2010 ook wethouder van economische zaken in Rotterdam. Baks is Feyenoord-mecenas. De twee delen hun liefde voor de voetbalclub.