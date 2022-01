Skihut is al 25 jaar een fenomeen, Chiel begon zaak met spaargeld van ouders: ‘Had geen cent te makken’

Om stipt acht uur gaat op het Stadhuis­plein de muziek uit: ‘Langer openblij­ven is geen optie’

Het is nog niet voor het donker naar huis, maar stappen in coronatijd heeft een nieuwe dimensie gekregen. Voor de zoveelste keer in anderhalf jaar tijd. Nu is de eindtijd vastgesteld op acht uur 's avond. Dat betekent vroeg pieken, want voor je het weet is het weer voorbij. Stipt om acht uur gaat de muziek uit op het Stadhuisplein in Rotterdam.

14 november