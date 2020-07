Slachtoffer overval goudwisselkantoor: ‘Een wonder dat ik het heb overleefd’

Moeder van vermoorde Merwin Frans (30) vertelt op tv over haar zoon: ‘Een leegte in mijn hart’

22:06 De moeder van Merwin Junior Frans, een 30-jarige Rotterdammer die eind mei voor zijn huis werd doodgeschoten, heeft vanavond gesproken over haar zoon in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. ,,Hij heeft een leegte achtergelaten in mijn hart. Ik mis hem. Als Junny er niet is, wordt er niet gelachen in huis.’’