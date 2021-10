Slachtoffer overval moest twee uur lang huilen, overvaller betuigt spijt: ‘Dit vind ik heel vervelend’

Nog heel even en we kunnen weer in één ruk doorrijden naar de Erasmus­brug

18 oktober Het blijft nog even krioelen op de Schiedamsedijk in het centrum van Rotterdam, maar we kunnen wel bijna weer lekker in één ruk de Erasmusbrug op. De meest irritante knik van de stad is gelukkig al weg. Ook handig voor al die tienduizenden lopers die zondag aan de start staan van de marathon op de Schiedamsedijk.