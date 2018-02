Slachtoffer steekpartij Rotterdam-Alexander overleden

Wandeltocht langs ‘brandgrens’ van bombardement Maassluis

17:05 ,,Stel je eens voor: je zit in de klas, kijkt naar buiten en let even niet op’’, vertelt Leo Boer, gids van de Historische Vereniging Maassluis (HVM). ,,Maar een halve minuut later is een deel van Maassluis weggevaagd. Dat gebeurde er op 18 maart 1943.’’