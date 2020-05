Slachtoffer van liquidatie werd door daders bij zijn ouders opgewacht

Geschrokken getuigen horen iets voor 22.00 uur meerdere knallen en zien dat na de schietpartij twee donker geklede mannen wegrennen, de Bergeselaan oversteken en in een gereed staand auto stappen die er direct vandoor gaat. Kort na de moord, wordt op nog geen vijf kilometer afstand, onder de Spaansebrug in Overschie bij het gelijknamige tennispark de vluchtauto - een Audi A4 die afgelopen maart in Hoofddorp is gestolen - in brand gestoken. Daar staat vervangend vervoer klaar. ,,We hoorden een enorme knal en zagen dat een auto in brand stond’’, zeggen omwonenden. ,,Daarna reden er drie auto's met hoge snelheid weg richting de Baumannlaan .’’