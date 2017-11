Slachtoffer van ontvoering nog altijd bang voor de dood

Café 't Fust leukste voetbalkroeg van Zuid-Holland

16:11 Café 't Fust aan het Stadhuisplein in Rotterdam is afgelopen weekeinde officieel bekroond tot leukste voetbalkroeg van Zuid-Holland. Het etablissement eindigde derde in de 'leukste voetbalkroeg'-verkiezing van tv-zender FOX sports.