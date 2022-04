Slachtofferlijst van bombardement 1940 (bijna) compleet: zij stierven in de eerste dagen van de oorlog

Beide instanties hebben een jaar lang aan het onderzoek gewerkt. Een oproep aan nabestaanden van slachtoffers was daarbij cruciaal. Op die manier kwam een belangrijk deel van de gegevens boven water, bijvoorbeeld door bidprentjes of overlijdensadvertenties. Mede aan de hand daarvan is verder onderzoek gedaan, waarbij onder andere in archieven is geneusd. Van 42 personen is nog onduidelijk of zij door het bombardement zijn gestorven.