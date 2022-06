Slachtoffers neergestort vliegtuigje in Rotterdamse haven gevonden

Aan de Noorse media bevestigt de familieadvocaat May Britt Løvik dat het gaat om vader Lars Haukeland (58) en zoon Filip Haukeland (15). ,,In de tijd na de vliegtuigcrash hebben moeder en verdere familie veel zware berichten moeten ontvangen. De nabestaanden zijn blij nu hun geliefden gevonden zijn”, aldus de advocaat van de familie aan de Noorse krant VG. ,,De familie heeft rust nodig om te rouwen.”

De Nederlandse politie bevestigt ondertussen de vondst van de twee slachtoffers. Afgelopen vrijdag is het stoffelijk overschot van de piloot gevonden, in het Calandkanaal waar sinds 5 juni met man en macht gezocht werd. De piloot is door de familie herkend als de Noorse 58-jarige Lars Haukeland. Twee dagen later vond de politie ook het lichaam van vermoedelijk zoon Filip Haukeland. ,,We weten nog niet helemaal zeker of het om hem gaat", meldt een woordvoerder van de politie. ,,Hij moet nog geïdentificeerd worden, maar zijn lichaam is in dezelfde omgeving aangetroffen. Het zou heel gek zijn dat het om een ander gaat.”

Hoe de crash heeft kunnen plaatsvinden, is vooralsnog onduidelijk. Bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid loopt er een verkennend onderzoek naar de oorzaak, meldt een woordvoerder. ,,We kunnen niet vooruitlopen over wat er precies gebeurd is. Alle scenario’s worden meegewogen maar het onderzoek is nog gaande. Ondertussen is er weer nieuwe informatie bijgekomen door de vondst van de slachtoffers. Hoe meer informatie, hoe beter.”

Geen contact

Het Noorse vliegtuigje dat begin deze maand is gecrasht in de haven van Rotterdam, vloog vlak daarvoor door het luchtruim bij Schiphol. Er was geen toestemming en ook geen contact met de verkeerstoren. Een politiehelikopter probeerde vergeefs het vliegtuig te onderscheppen.

,,Zij zijn dan even de ogen en oren van de verkeerstoren en er is geprobeerd contact te maken. Dat is nooit gelukt’’, zei de woordvoerder eerder.

Kort daarna crashte het vliegtuigje, nog om onduidelijke redenen. De hulpdiensten begonnen hun zoektocht nadat werknemers van het Havenbedrijf brokstukken, drijvende reddingsvesten en een oliespoor waarnamen. Er is meerdere dagen gezocht naar het wrak en de slachtoffers, onder meer met een politiehelikopter en een sonarboot. Dat de slachtoffers niet eerder zijn gevonden, kan volgens de politiewoordvoerder te maken hebben met het moeilijke zoekgebied. ,,Er zijn daar veel verschillende dieptes. Maar op een gegeven moment komt een lichaam naar boven, daarom hebben we ze kunnen vinden.”

De vader haalde zijn vliegbrevet in 2009-2010 bij Bergen Aero Klubb en was een ervaren langeafstandspiloot. Hij maakte meerdere reizen naar het buitenland in kleine vliegtuigen.

