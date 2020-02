Slapende man met vuurwapen aangehouden in metro

Rapper die wapen showde in videoclip weer vrijgela­ten

8 februari De Rotterdamse rapper Blacka (17) is weer op vrije voeten. Hij was één van de rappers die door de politie werd aangehouden op verdenking van verboden wapenbezit. In een nieuwe videoclip van hem en rapper Qlas is te zien hoe zij met wapens rondlopen. Wel worden de jonge rapper en de 27-jarige medeverdachte, die ook vrijgelaten is, vervolgd voor het niet hebben van een vergunning voor de wapens die in de clip werden gebruikt.