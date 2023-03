Slechts deel van laatste training voor Klassieker toegankelijk voor Feyenoord-fans

commentaar Gratis kinderop­vang in Rotterdam-Zuid leek zo’n goed idee, totdat Marco Pastors nog even verder praatte

Met het plan voor gratis kinderopvang loopt Rotterdam-Zuid voorop. Dit kan het begin van een oplossing zijn voor heel wat problemen in de armste wijken van Nederland. Maar voordat het zover is, moet eerst nog een ander probleem worden opgelost: er zijn geen goede mensen beschikbaar om aan de slag te gaan in de kinderopvang. En dat is, schrijft Leon van Heel, precies de tragiek van Zuid.