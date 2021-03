Slijterij van Poolse supermarkt voor de tweede keer in 24 uur tijd beschoten

De politie kreeg rond 22.25 uur meerdere meldingen over een aantal knallen die aan de Franselaan gehoord waren. Volgens een politiewoordvoerder hebben sommige getuigen een auto zien wegrijden. Getuigen melden dat er vier kogels zijn afgevuurd op het pand. Er raakte niemand gewond. De politie is aanwezig en doet onderzoek. Een deel van de Franselaan is voorlopig afgezet.