Sloop van ‘Dijkzigt’ gaat beginnen: kranen gaan ziekenhuis steeds een kopje kleiner maken

Vier jaar geleden werden de werkzaamheden in het Dijkzigt beëindigd en ging de deur voor patiënten, bezoekers en verplegend personeel op slot. Na stukje bij beetje van binnen te zijn gestript (asbest verwijderd, duizenden bruikbare materialen meegenomen), is het nu dan zover dat ook de buitenkant eraan moet geloven. In mei 2019 konden bezoekers er nog eenmaal naar binnen om een voorstelling te zien in het kader van de Operadagen

Dynamiet

Herinneringen

Voor veel Rotterdammers en regiogenoten was het Dijkzigt een plek, waar het leven begon of eindigde of in de tussentijd werd hersteld. Deze site en krant zoekt herinneringen aan het iconische ziekenhuis. Deel uw verhalen hieronder in onderstaand reactieformulier of via de e-mail: rd.reageren@ad.nl. Wellicht nemen we dan contact met u op.