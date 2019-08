Slowaak wil familie in Rotherham bezoeken, maar belandt per abuis in Rotterdam

Aangehou­den verdachte uit Kralings drugshuis blijft twee weken in hechtenis

17:38 De 54-jarige Rotterdammer die zondag werd aangehouden nadat in een woning in Rotterdam-Kralingen een dode man (31) en een partij drugs waren gevonden, blijft twee weken in voorlopige hechtenis. De woning is op last van de burgemeester voor de duur van zes maanden gesloten.