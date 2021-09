Sluiting bekendste patatzaak van Rotterdam zorgt voor verdriet: ‘Dit is een stukje nostalgie’

Geen Brammetje meer bij de bekendste patatzaak van Rotterdam (en omstreken)

31 augustus Rotterdammers stonden zondag nog in de rij voor een Brammetje, maar maandag was het over. De Bram Ladage op het Binnenwegplein is voorlopig dicht. Dat betekent even geen patatje met in een puntzak meer halen bij de bekendste patatkraam van Rotterdam en omstreken.