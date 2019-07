Slurfhondjes geboren in Diergaarde Blijdorp

Column Google Assistent een dame? ‘Wat denk je van een plat-Rotterdam­se Goegolt Gozert’

10:20 Heeft u dat ook wel eens? Ik vaak! Dat ik zit te emmeren met m'n mobieltje en dan per ongeluk een verkeerd icoontje bepotel. Broekzakappjes, vergismailtjes of daar klinkt plots een knoerthard riedeltje Rammstein door een verder muisstille tram. Of dat ik abusievelijk Google Assistant toucheer, die prompt informeert of ze iets voor me kan doen.