Smokkelaars ontdekken dat ze 'genaaid' zijn: partij drugs van 300 miljoen blijkt onderschept door drugsteam

Jamiro (14) ‘trekzakt’ volle zalen met zijn accordeon en Hollandse hits: ‘Zelfs koningin Máxima is fan’

Accordeonist Jamiro (bijna 15) slingerde als kleuter zijn eerste trekharmonica om zijn nek, was op tv te bewonderen bij ‘Holland’s Got Talent’, speelde al drie keer voor koningin Máxima en tekende onlangs een platencontract bij het label Rood-Hit-Blauw. Menig leeftijdgenoot zweert bij pop, rock, rap of hiphop, maar deze ’s-Gravendeelse tiener blijft trouw aan zijn Hollandse roots.