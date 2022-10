Snelheidsduivel scheurt met 107 km per uur waar maar 50 is toegestaan

Automobi­lis­te geeft in verkeerde versnel­ling gas en rijdt per ongeluk het water in

Een automobiliste is zaterdagavond het water in gereden ter hoogte van het Westerplein in Berkel en Rodenrijs. Dit gebeurde nadat ze per ongeluk in de verkeerde versnelling gas had gegeven. De vrouw is door het ambulancepersoneel ter plekke nagekeken, maar kwam er met de schrik van af.

