Snelheidsduivels rijden ruim 130 kilometer waar 80 is toegestaan

Dierenambu­lan­ce treft zieke puppy aan in de bosjes in Vlaardin­gen

In de bosjes bij de bushalte op de Koninginnelaan in Vlaardingen is donderdagavond een zieke puppy gevonden. Dat laat de Dierenopvang Vlaardingen weten. Het gaat om een reutje zonder chip. Het kleintje is erg zwak en ziek en is opgevangen bij een spoedkliniek.

11:31