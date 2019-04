Snoezig: eerste beelden van piepkleine pinché-aapjes in Blijdorp

Werknemer krijgt stroom­schok op scheeps­werf in haven Stellendam

13:46 Een werknemer van scheepswerf Padmos in de haven van Stellendam is vanochtend tijdens werkzaamheden in een schip onder stroom komen te staan. De brandweer heeft het slachtoffer uit het schip gehaald. Het is onduidelijk hoe hij of zij eraan toe is.