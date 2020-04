Soelaas in lastige tijd: Ryanne van Dorst dendert met nieuw album de Duitse hitlijsten binnen

Rotterdam­se Amber (12) belt huilend naar huis bij buitenspe­len: ‘Pap, ik heb een pistool gevonden’

16:12 In paniek belde de 12-jarige Amber uit Rotterdam-Hillegersberg gisteravond haar vader op. Bij het huttenbouwen met haar zusje en een vriend in het Argonautenpark bij hun huis, had ze een klein pakketje gevonden in de vorm van een vuurwapen. Vader Jeroen de Prez (47) trof de kinderen in de bosjes aan dacht meteen: dit is linke soep. ,,Een wapen bij een kinderspeelplaats verstoppen. Bizar.”